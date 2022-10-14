Руководитель движения рассчитывает, что во всемирной уборке несанкционированных свалок в сентября 2018 года примут участие 380 млн человек

"Я стою перед вами, чтобы призвать вас очистить весь мир за один день от несанкционированных мусорных свалок - в следующем году, 15 сентября, по всему миру состоится всемирная уборка. Сейчас у нас в движении 113 стран", - сказала она на сессии "Ноль отходов", в рамках которой эксперты рассказали молодежи о своем видении решения проблемы накопления мусора в мире. Сессия прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Руководитель международного экологического движения Let's do it! ("Сделай это!") Татьяна Лаврова призвала жителей всех стран Земли присоединиться к однодневной акции по ликвидации несанкционированных свалок. Всемирную уборку планируется провести 15 сентября 2018 года.

Всемирную уборку организация Let's do it!, созданная в Эстонии, собирает впервые. Лаврова уверена в успехе операции, так как в 2008 году им удалось провести такую же акцию в Эстонии, когда на уборку несанкционированных свалок вышло не менее 5% населения всей страны.

Она рассчитывает, что во всемирной уборке несанкционированных свалок в сентябре следующего года примут участие 380 млн человек или 5% от общего числа населения Земли.

"К сожалению, объемы сейчас таковы производства мусора, что с каждым годом на 20% увеличивается производство пластика и, к сожалению, 60% по меньшей мере мусора, который производится на всей нашей планете, не перерабатывается, не сжигается, а в прямом смысле прямиком отправляется в Мировой океан либо застреваете где-то в лесах. Мы ежегодно спускаем 112 Boieng в океан", - сказала эколог.

Это работа каждого

Адвокат Верховного суда Бомбея Афроз Шах, получивший мировую известность благодаря тому, что он своими руками очищает пляжи Индии от мусора, поддержал позицию Лавровой. Он согласен, что с мусором должен бороться с каждый житель Земли, не перекладывая этот вопрос на плечи специальных организаций и правительств стран. "Это твоя работа, это моя работа, это работа каждого", - сказал Шах.

Он отметил, что работает адвокатом, но каждые выходные приходит на очистку пляжей от мусора. Его примеру последовало уже около 10-15 тыс. местных студентов, сказал Шах.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.