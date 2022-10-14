Захарова: отказ ряда стран Запада от сотрудничества с РФ по антитеррору преступен

Официальный представитель МИД РФ отметила, что чем больше террористические группировки объединяются, тем парадоксальнее видеть, как ведущие страны мира расходятся каждый по своим углам

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает преступным отказ ряда западных стран от сотрудничества с Россией в антитеррористической сфере.

"Я считаю преступным, что многие страны Запада полностью свернули взаимодействие с РФ на направлении контртерроризма. Полностью заблокировано все, как это было с США на определенном этапе, как это было с Великобританией", - подчеркнула дипломат, выступая во вторник на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Чем больше террористические группировки объединяются, тем парадоксальнее видеть, как ведущие страны мира расходятся каждый по своим углам и не обмениваются информацией, не взаимодействуют", - отметила Захарова.