Захарова: окно возможностей для диалога с Украиной не закрыто

Официальный представитель МИД РФ отметила, что двум странам жить по соседству, так как они связаны

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Окно возможностей для диалога между Россией и Украиной не закрыто. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного форума молодежи и студентов.

"Конечно, никакое окно возможностей [для диалога между Россией и Украиной] не закрыто, - подчеркнула дипломат. - Многие люди понимают, что нам и жить по соседству, что мы тесно связаны кровно".

Отвечая на вопрос о якобы отсутствии на фестивале представителей Украины, Захарова сказала: "По поводу того, что здесь нет представителей Украины, вы зря. Хотя в ваших словах, есть доля горькой правды - я видела вчера на сессиях людей, которые стояли с плакатами ДНР, Донбасс".