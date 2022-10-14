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17 октября, 18:21
Захарова: окно возможностей для диалога с Украиной не закрыто
© Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что двум странам жить по соседству, так как они связаны

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Окно возможностей для диалога между Россией и Украиной не закрыто. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного форума молодежи и студентов.

"Конечно, никакое окно возможностей [для диалога между Россией и Украиной] не закрыто, - подчеркнула дипломат. - Многие люди понимают, что нам и жить по соседству, что мы тесно связаны кровно".

Отвечая на вопрос о якобы отсутствии на фестивале представителей Украины, Захарова сказала: "По поводу того, что здесь нет представителей Украины, вы зря. Хотя в ваших словах, есть доля горькой правды - я видела вчера на сессиях людей, которые стояли с плакатами ДНР, Донбасс".
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