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молодёжи и студентов 14-22 октября
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17 октября, 18:51
Захарова: утверждения о вводе войск РФ в Донбасс не имеют под собой никакой фактуры

Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что все утверждения о переброске российских войск на Украину являются не более, чем "пропагандистской фальшивкой"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Утверждения о том, что Россия ввела войска в Донбасс, не имеют под собой никакой фактуры. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"У нас сегодня тема Fake news ("Фейковые новости"). Фраза "Россия вошла в Донбасс" не имеет под собой вообще никакой фактуры, - подчеркнула дипломат. - Неужели вы тоже считаете, что перебрасывались десятки тысяч танков, что в гуманитарных конвоях ввозилась тяжёлая бронетехника?"

"Неужели вы думаете, что если бы Россия вошла в Донбасс, мы бы сейчас вообще что-то обсуждали?" - ответила Захарова участнику встречи, задавшему соответствующий вопрос.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что все утверждения о переброске российских войск на Украину являются не более, чем "пропагандистской фальшивкой".

При этом Москва указывала, что до сих пор никто так и не смог представить реальных подтверждений присутствия войск РФ на Украине, хотя российско-украинская граница находится под самым пристальным наблюдением со стороны западных спецслужб, в том числе с привлечением космических средств. Большинство же утверждений о вмешательстве России в дела Украины базируется исключительно на размещенных в интернете материалах, которые не могут рассматриваться как серьезные доказательства.

Со своей стороны российские дипломаты постоянно ставят перед западными коллегами вопрос о том, на основе каких международно-правовых норм в частях регулярной армии Украины воюют иностранные наемники.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовЗахарова, Мария ВладимировнаКризис на УкраинеУкраина
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