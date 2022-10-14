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17 октября, 19:06
Орешкин: рост промпроизводства в РФ в IV квартале будет на уровне около 2%

Министр экономического развития добавил, что в ближайшие полгода промышленность в целом не будет ключевым драйвером роста

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Рост промышленного производства в России в IV квартале будет держаться на уровне около 2%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы ожидаем в целом положительный тренд, связанный с обработкой и выпуском, особенно строительных материалов. В ближайшие полгода промышленность в целом не будет ключевым драйвером роста. Здесь сфера услуг, инвестиционная активность, стройка, в части промышленности - это обрабатывающая промышленность. Это будут драйверы положительной экономической динамики. Рост [в IV квартале] будет держаться около 2%, в какой-то месяц может быть хуже", - сказал Орешкин.

Министр пояснил при этом, что динамика добычи нефти будет в основном носить отрицательный характер в ближайшие месяцы в связи с соглашением стран ОПЕК.

"Мы, если я не ошибаюсь, фиксировали максимальный объем [добычи нефти] в октябре [2016 года]. Как раз год назад были максимальные уровни, с них мы добычу постепенно снижали. Снижение происходило до конца первого квартала, поэтому в ближайшие полгода динамика добычи в основном будет носить отрицательный характер. Единственно, что может вытащить немного, это добыча газа", - заключил Орешкин.

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