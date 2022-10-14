XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 19:05
Электронную музыку на овощах и фруктах исполнили на фестивале молодежи в Сочи

Целью проекта является популяризация музыки с использованием современных технологий

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов совместно с музыкально-образовательным проектом Playtronika (Москва) исполнили электронную музыку на подключенных к специальной плате овощах и фруктах: лимонах, болгарских перцах, баклажанах, помело и ананасах, передает корреспондент ТАСС.

"Фрукты и овощи являются проводниками, в них большое количество влаги, к ним подключены специальные провода, а у нас на руках располагаются браслеты, которые являются заземлением, при замыкании двух контактов электричество идет в специальную плату, из которой уже выходит звук. Грубо говоря, получается так, что каждый фрукт выполняет функцию клавиши или ноты", - рассказал ТАСС участник проекта Playtronika Кирилл Чернев.

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Он добавил, что проект нацелен на популяризацию музыки с использованием современных технологий, а также занимается образовательной музыкальной деятельностью для детей. "При помощи объяснения того, как работают простые технологии, дети начинают интересоваться не только музыкой, но и наукой. <…> Помимо фруктов и овощей, мы используем абсолютно разные предметы и материалы и превращаем их в музыкальные инструменты, например, человеческие тела. На день космонавтики мы играли на большом самолете, совмещаем это со спортивными активностями: делали совместно с боксерской секцией проект, где из удара по груше получается музыка", - уточнил собеседник.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, а основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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