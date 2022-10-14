Памфилова рассказала, что в юности мечтала стать журналистом

Глава ЦИК РФ вспоминала, что при поступлении в университет ее "заклеймили позором" за неуплату членских взносов

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призналась, что в молодости мечтала стать журналистом, но неоплаченные членские взносы не позволили ей поступить в МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Когда в молодости я приехала 16-летней девочкой в Москву, я мечтала быть журналистом. Пришла со своей золотой медалью в МГУ поступать. Меня там заклеймили позором, поскольку у меня не было оплачено каких-то членских взносов: то ли профсоюзных, то ли комсомольских, не помню", - сказала она, выступая перед молодыми журналистами на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи.

"Ну, не состоялось. И пошла в противоположном направлении - в энергетику. И хочу сказать, что никогда об этом не пожалела", - сказала она и добавила, что серьезно относится к сотрудничеству с журналистами.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.