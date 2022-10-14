Вызовы вузам и предприятиям

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 19:27
Эксперты высказались о необходимости создать в России совет по трудоустройству молодежи

Предлагается создать международный совет "из экспертов, которые могут давать рекомендации вузам или министерствам по изменению программ обучения, учитывая тренды на рынке труда"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) выступил с инициативой создания международного экспертного совета по вопросам трудоустройства молодежи, который бы объединил вузы, работодателей и специалистов рынка труда, сообщила во вторник ТАСС заместитель председателя по проектной работе союза студентов УрФУ Екатерина Витюк на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

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"Основная идея - создать международный совет по вопросам трудоустройства из экспертов и специалистов этого направления, которые могут давать рекомендации вузам или министерствам по изменению программ обучения, учитывая тренды на рынке труда", - сказал она. По ее словам, в числе экспертов такого совета должны быть топ-менеджеры компаний, представители вузов, студенчества и специалисты в сфере трудоустройства.

На мастер-классе "Лидер у лидеров: как быть востребованным выпускником" директор департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки Игорь Михеев в целом поддержал данную идею, при этом отметив, что она требует детальной проработки.

"Здесь надо подумать, потому что в первую очередь я бы, наверно, был ориентирован на внутренний рынок трудоустройства: есть некоторый дефицит хороших кадров, а кадры, как известно, решают все. Поэтому давайте подумаем, как создать такой хороший экспертный совет на российском поле. Я думаю, что все вузы - не только Министерства образования РФ - будут в этом участвовать, особенно если будут разбиты по кластерам и направлениям: медицина, экономика", - сказал он.

Данную идею также поддержала директор Центра карьеры Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Наталья Максимова. "Единый центр экспертов необходим для того, чтобы выходить с инициативами, например, на Минтруд с предложениями поддерживать льготами предприятия, которые обеспечивают трудоустройство и сотрудничают со школами и студентами. Мы без друг друга не добьемся никого результата", - пояснила она ТАСС.

Вызовы вузам и предприятиям

Представитель университета Наварры Магдалена Гаете, принявшая участие в мастер-классе для студентов, отметила, что молодежь в возрасте от 18 до 35 лет - "профессиональные кочевники", поменявшие бумажный блокнот на современные гаджеты (планшеты и телефоны) - серьезно изменят рынок труда.

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По ее словам, миллениалы хорошо работают, они гибкие, занимаются волонтерством, но при этом больше ценят свое личное время и нередко могут отказаться от высокой должности, которая идет в разрез с их ценностями.

"То, что сейчас происходит, это определенная революция <…> Сейчас предприятия должны понимать, что если миллениалы останутся на предприятии, то это будет на три года или даже меньше, потому что они - кочевники", - пояснила Гаете.

По ее оценкам, к 2020 году 45% молодых людей оставят нынешнюю работу, и вакантными станут 400 тыс. рабочих мест.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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