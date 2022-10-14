ДВФУ с 2018 года дополнит программы по магистратуре нейроинжинирингом и BigData

Ректор вуза добавил, что "основной упор будет сделан на компетенции будущего, предусматривающие комплексное освоение территорий и строительство "умных" городов"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке с 2018 года расширит линейку образовательных программ по магистратуре, добавив нейроинжиниринг, биомеханику, BigData и многое другое. Об этом сообщил во вторник ТАСС и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"В 2018-2019 учебном году мы планируем существенно расширить линейку образовательных программ по магистратуре. Продолжая тему развития цифровой экономики и Национальной технологической инициативы, основной упор в них будет сделан на компетенции будущего, предусматривающие комплексное освоение территорий, созданий фабрик будущего и цифрового производства, строительство "умных" городов с учетом глобальных климатических изменений и здоровья нации", - сказал он.

"Также мы предложим поступающим в магистратуру новые программы по нейроинжинирингу, биомеханике и прикладным компетенциям будущего, таким как "интернет вещей", BigData, прототипирование и аддитивные технологии, искусственный интеллект и виртуальная и дополненная реальность", - отметил Анисимов.

В 2017 году совместно с лидерским проектом Агентства стратегических инициатив "Кибер Россия" в вузе запущена программа магистратуры по виртуальной и дополненной реальности по шести направлениям. Планируется развивать это направление, уточнил ректор. "Наши студенты будут учиться разрабатывать и внедрять перспективные виды программного обеспечения. Специалисты "Кибер России" будут учить их игровому дизайну, созданию пользовательских сценариев и эксплуатации устройств, разработке и оптимизации приложений для PC и мобильных платфом", - добавил он.

BigData - метод обработки больших массивов данных, для которых традиционные методы неприменимы.

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

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