Глава Центризбиркома также рассказала, что большую часть своей политической жизни ей приходилось находиться в оппозиции к власти

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с молодыми журналистами на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) рассказала, что всегда была в оппозиции к власти, однако на сегодняшний день ей работается как никогда комфортно.

"Большую часть моей политической жизни мне приходилось находиться в оппозиции к власти", - поделилась глава ЦИК. "Так, как сейчас, мне никогда комфортно не работалось", - призналась она.

По ее словам, на сегодняшний день воля президента РФ, который назначил Памфилову на должность председателя ЦИК, "полностью совпадает" с ее ощущением того, как надо выстраивать и менять сложившуюся избирательную систему в РФ.

"[Сегодня] бороться приходится [не с властью, а] с косностью, с финансовыми интересами мелких, но амбициозных чиновников", - отметила глава Центризбиркома.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике также задействованы и другие города. 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.