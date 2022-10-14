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17 октября, 19:47
Новая книга Фредерика Бегбедера "Бесконечная жизнь" выйдет в начале 2018 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В России книга появится после перевода на русский язык

СОЧИ, 17 октября. /Корр. ТАСС Елена Рожкова/. Новая книга знаменитого французского писателя, автора бестселлеров "99 франков" и "Романтический эгоист" Фредерика Бегбедера выйдет в январе 2018 года, в России книга появится после перевода на русский язык, сообщил писатель в интервью ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Я только что закончил свой новый роман, он называется "Бесконечная жизнь"... Я пытаюсь понять в этой книге, сможем мы ли когда-нибудь жить 500 лет. Я общался с разными врачами во всем мире, я ставил опыты на себе. И если вы хотите узнать, о чем конкретно будет книга, дождитесь ее выхода в январе 2018 года", - сказал Бегбедер.

Он отметил, что в книге сочетается как реальность, так и вымысел, как и во всех его предыдущих романах. "Сегодняшняя наша реальность в том, что все крупнейшие ученые-исследователи работают над вопросами бессмертия. Человек всегда интересовался и всегда боялся смерти, это отражается и в крупных известных романах. Вечная жизнь - это вопрос, который стоит даже в Библии, а Библия - это не роман", - сказал писатель.

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