В Томском политехническом университете доступны около 150 обучающих виртуальных курсов

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Обучение с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности будет более удобным и эффективным для студентов российских вузов, считают эксперты панельной дискуссии "Образовательная среда и глобальное образование в цифровую эпоху", которая прошла во вторник на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Как рассказали участники дискуссии, студенты-геологи из Томского политехнического университета (ТПУ) уже несколько месяцев могут проходить практические занятия на виртуальном полигоне - точной копии базы университета в Хакасии. А в Томском государственном университете (ТГУ) внедряется обучение с помощью очков виртуальной реальности, программы для которых могут заменить традиционные учебные пособия.

Все как в реальности

"Мы ушли в среду, которая называется виртуальной реальностью, используем подходы дополненной реальности, когда человек в текущем моменте может оказаться на своем будущем месте работы и будет понимать, что с ним будет происходить через 5-10 лет", - рассказал в ходе дискуссии проректор ТПУ по образовательной деятельности Юрий Боровиков.

Он отметил, что сейчас в Томском политехническом университете доступны около 150 обучающих виртуальных курсов, причем речь идет не только о простых лабораторных работах, но и о занятиях на сложных энергосистемах или исследовательском ядерном реакторе ТПУ.

Недавно специалисты вуза создали точную копию вузовской базы, расположенной у отрогов хребта Кузнецкий Алатау в Хакасии, где студенты-геологи проходят практику. На виртуальном полигоне "отрисован каждый камушек", и он уже используется для обучения геологов: студенты выполняют на компьютере те же операции, что и на практике.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский, ссылаясь на опубликованные в 2014 году в журнале Nature результаты эксперимента, рассказал, что по итогам одного семестра эффективность обучения в виртуальной копии университетской лаборатории оказалась на 76% выше, чем занятия в реальной. При этом комбинированные занятия (часть в реальной лаборатории, часть - в виртуальной) оказались вдвое эффективнее, чем занятия по традиционной методике.

Уже до конца года в ТГУ могут появиться практические занятия, которые будут проходить с помощью очков виртуальной реальности. "Часть софта мы уже приобретаем - особенно это касается химиков, биологов, биотехнологий. И свой надо разрабатывать. Сейчас это направление уже развивается с IT-специалистами, а для других направлений это, возможно, будет внедряться уже в следующем семестре", - отметил он.

Яков Сомов, генеральный директор платформы онлайн- курсов "Лекториум", отмечает, что если виртуальные лекции или практикумы становятся доступны в интернете, то это влияет на университетскую систему образования в целом: студенты начинают "выбирать изюм" из программ различных вузов, в том числе ведущих мировых университетов, но за счет этого разрушается продуманная концепция образования в их родном вузе.

Технологии должны стать доступными

"Виртуальная реальность - это технология, которая имитирует изображение и звук, чтобы имитировать для пользователя новую реальность. Дополненная реальность - это когда окружающая реальность дополняется трехмерными объектами либо надписями", - поясняет различия директор по развитию ООО "Рубиус Групп", занимающегося разработкой софта, Сергей Дорофеев.

Например, созданные с помощью дополненной реальности модели человеческого тела смогут заменить дорогостоящие манекены, которые сейчас используют для обучения медиков: студент в виртуальных очках видит объемную модель человеческого тела, прорисованную с высокой точностью, и может, например, отработать алгоритм проведения операций или изучать анатомию. Модели насосов и технологических установок могут использоваться как тренажеры для будущих инженеров или нефтяников - их можно разбирать, собирать и "просвечивать", знакомясь с устройством.

"Раньше технологии не позволяли это делать, а сейчас это стало возможным... и это гораздо дешевле по сравнению с закупкой оборудования <...> Сейчас эти очки стоят 200 тысяч рублей, но это можно сравнить с первыми сотовыми телефонами, которые стоили баснословно дорого, были громоздкими, технически не лучшие параметры у них были. А сейчас телефоны - это целые компьютеры, и купить-то их можно за копейки. То же самое, скорее всего, будет с технологиями дополненной реальности", - считает Дорофеев.

Недавно компания разработала приложение по заказу Сибирского химического комбината (входит в ТВЭЛ, топливную компанию Росатома). Благодаря ему специалисты предприятия смогут видеть на фоне реального помещения виртуальные элементы будущих технологических линий, которые им предстоит монтировать. Элементы линий можно будет перемещать в пространстве, встраивая и размещая их в привязке к реальным помещениям и объектам.

Технический директор ООО "Рубиус Групп" Антон Кудинов отметил, что с этого года он начал читать в ТГУ для будущих IT-специалистов курсы по созданию подобного программного обеспечения.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тысяч молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.