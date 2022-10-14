Отечественная модная индустрия диктует свои тенденции, отмечают эксперты

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российское дизайнерское сообщество считает, что отрасль развивается успешно и во многом может конкурировать с Западом.

Об этом говорили во вторник участники панельной дискуссии, посвященной влиянию русской культуры на мировой дизайн, в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"За эти [последние] годы мы умудрились предложить очень много хорошего, нового, красивого. Наши клиенты смешивают в своих гардеробах российские бренды с крупнейшими западными, это очень любопытная адаптация. Рынок развивается правильно", - заявил в ходе дискуссии российский дизайнер одежды Игорь Чапурин.

Традиции и нанопух

По словам Чапурина, российская модная индустрия не только догоняет зарубежных конкурентов, но и диктует свои тенденции. Во многом секрет успеха - использование инновационных материалов и новаторских идей, сказал дизайнер. Так при пошиве экипировочных жилетов участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, дизайн которых разработал этот модельер, был применен нанопух, позволивший сделать одежду очень легкой и теплой. Ранее дизайнер одним из первых использовал бесшовные технологии. "Многое мы делали интуитивно. Важно, чтобы мы двигались в сторону новаторских историй и новейших технологий", - добавил Чапурин.

В свою очередь петербургский художник, дизайнер и декоратор Кирилл Овчинников заявил, что красота должна основываться на традициях. Овчинников на протяжении семи лет занимается созданием семейных предприятий, которые могли бы стать российскими аналогами европейских дизайнерских домов высокого искусства. "Я пытаюсь сделать семейные предприятия, которые передают стиль и навыки из поколения в поколения", - сказал художник.

Дизайн самолетов, вертолетов и автомобилей

По мнению отечественного промышленного дизайнера Владимира Пирожкова, известного, в частности, по разработке фирменного стиля самолета SSJ-100, российские идеи успешно применяются при создании как автомобилей, так и самолетов и космических кораблей.

"Мы как промышленные дизайнеры, ответственные за тяжелую индустрию, можем сказать, что в транспорте очень много сделано по дизайну, в автомобилестроении. В автомобильном дизайне сделано, для РЖД, в авиации несколько самолетов запущено новых, вертолетов. У нас строятся новый мост, новые дороги - целая транспортная система создается", - отметил Пирожков.

Дизайнер напомнил, что недавно под его руководством был разработан дизайн нового космического корабля, а в ближайшее время творческая мысль сможет помочь отечественным предприятиям ОПК в поиске вариантов для выпуска гражданской продукции после завершения госпрограммы развития оборонного комплекса.

"Сейчас идет активный поиск тех продуктов, которые можно было бы делать оборонным заводам, чтобы в "гражданку" дать желанный продукт. Главная задача - сделать его желанным. Если он будет желанным для русских, он будет желанным для всего мира. Нам нужно отрабатывать экспортные компетенции", - отметил Пирожков.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

В молодежном празднике также задействованы и другие города. Две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.