О фестивале

Всего добровольцы работают в 220 медучреждениях, уточнил председатель всероссийского организации "Волонтеры-медики" Павел Савчук

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Количество больниц в России, охваченных волонтерским движением, выросло в полтора раза - до 220 организаций. Несмотря на это добровольцам, желающим оказать помощь в медучреждении, сложно предложить свои услуги из-за отсутствия нормативно-правого регулирования сферы, сообщил во вторник председатель всероссийского организации "Волонтеры-медики" Павел Савчук на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Наша организация образована в августе 2016 года, до этого мы были общественным объединением. Сейчас мы работаем в 220 медучреждениях, за год [их количество] увеличилось в 1,5 раза. За это же время выросло число волонтеров, которые работают в больницах: если раньше говорили, что 600-700 волонтеров работают, сейчас - где-то 1,2-1,3 тыс. Все в нашу организацию входит 8,5 тыс. человек", - сказал он.

По словам Савчук, для развития медицинского волонтерского движения в РФ необходимо урегулировать нормативно-правую базу. "Министерство здравоохранения РФ очень большие шаги делает: сейчас готовится федеральный закон, который будет посвящен медицинскому добровольчеству в медицинских организациях, создан профильный федеральный центр, который будет поддерживать добровольчества в сфере здравоохранения, будет заниматься методическим обеспечением волонтерской деятельности", - уточнил он.

Кроме того, добавил Савчук, у регионов также есть возможность регулировать взаимодействие с волонтерами и определить механизмы допуска их в больницы. "У нас есть прекрасные примеры - такие региональные нормативно-правовые акты развивают Красноярский край, Калининград, Москва, где региональные власти понимают весь эффект от волонтерской деятельности", - пояснил он.

По его мнению, сфера здравоохранения остается "одной из самых консервативных". "Консерватизм заключается не в том, чтобы все зарегулировать и никого не пустить: если у вас что-то случится со здоровьем, вам не захочется, чтобы рядом с кроватью находились условно 100 человек без сменной обуви и без халатов. Конечно, должны быть механизмы контроля допуска волонтеров в больницу, но нужен общий механизм, чтобы любой человек нашей страны мог реализовать право волонтерской деятельности в том учреждении, в котором он хочет помогать", - рассказал Савчук.

В то же время, как отметил эксперт, один из главных принципов медицинского волонтерства - оказание помощи там, где она действительно нужна. "Не надо ломиться в те медорганизации - больницы и поликлиника, где полностью стопроцентное оснащение медперсоналом, оборудованием. Уверен, что в каждом городе есть больница, где нужна помощь", - рассказал он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.