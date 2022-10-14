Зампред ВЭБ отметил, что Россия относится к странам с очень высоким уровнем неравенства

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Неравенство между доходами управляющего состава и рядовых работников российских компаний чрезмерно и говорит о неэффективности предприятий. Такое мнение высказал зампред ВЭБ Андрей Клепач ТАСС по итогам заседания дискуссионного клуба "Валдай", посвященного вопросам неравенства доходов и его влияния на глобальную экономику.

По словам экономиста, Россия относится к странам с очень высоким уровнем неравенства. "10% нашего общества получают где-то 47% доходов. Это в два с лишним раза больше, чем в 80-е годы при СССР, и уже выше, чем в США и Европе. Примерно на уровне Мексики и большинства латиноамериканских стран", - говорит он.

Сейчас разница в зарплате менеджеров и рабочих может достигать десятки тысяч раз, отметил Клепач. Несмотря на то, что она неизбежна - в силу высоких квалификационных требований, предъявляемых к менеджерам высшего звена (руководителям предприятия и его заместителям) - разрыв все равно очень большой. "Такое неравенство нужно устранить, это неизбежно, потому что его масштабы чрезмерны и они не соответствуют эффективности работы этих корпораций", - пояснил экономист.

"В свое время говорили, что есть "красные директора", у них зарплата раз в 10 больше, чем у рабочих. И есть "не красные" - у них больше в 20-30 раз", - напомнил он.

Неравенство - тормоз экономики

Показатель уровня неравенства в обществе важен не сам по себе, отметил Клепач. Результаты исследований Всемирного банка и статьи российских экономистов говорят о том, что высокий уровень неравенства начинает тормозить экономический рост, который ранее его же и породил.

"Рост экономики генерирует неравенство, потому что та же глобализация, доступные товары и дешевая рабочая сила привели к тому, что неравенство внутри Америки и Европы стало расти последние лет 30. При этом, если говорить о глобализации, неравенство между развитыми и развивающимися странами уменьшилось благодаря росту Китая и Индии. Не все в этом прогрессе участвовали - неравенство со многими странами Африки, Латинской Америки (кроме Бразилии и Чили) - оно сохранилось. Но для нас фактически нынешний уровень неравенства - это все-таки серьезная проблема, потому что для развития устойчивой экономики уровень неравенства должен быть ниже", - подчеркнул эксперт.

Решение этой проблемы всегда связано с пониманием социальной справедливости и того, что оно дает стране с точки зрения ее развития. Неравенство в начале 2000-х годов было такое же, как сейчас, но тогда росли доходы населения и сокращалась бедность, привел пример Клепач. "А сейчас у нас другая ситуация: бедность растет, доходы населения за последние три года упали на 10% в реальном выражении, при сложившихся тенденциях мы этот разрыв компенсируем где-то за двадцатым годом", - указал он.

Технологии не помогут

По мнению зампреда Внешэкономбанка, внедрение в бизнес и государственное управление новых технологий, в том числе в рамках реализации программы "Развитие цифровой экономики в России", вряд ли помогут существенно снизить разрыв между доходами управленцев и простых работников. Как пояснил экономист, на эту разницу влияет, в первую очередь, отсутствие экономического роста и сокращение в реальном выражении зарплат ради выживания предприятий.

"Здесь надо находить решение, и это не вопрос цифровой экономики. Цифровая экономика одни рабочие места будет уничтожать, высвобождать ресурсы - и сейчас этот процесс идет и в банковской сфере, в торговле. В промышленности и так высвобождение уже произошло огромное - но там и будет создание рабочих мест, программистов и управленцев. Это важный фактор, который влияет на средний класс и особенно на тех, кто занят в торговле и финансовой сфере, но решение проблемы неравенства все-таки в другом", - считает Клепач.

"Нужна модель развития, которая может сократить неравенство и обеспечить людям возможность находить работу, получать доходы и иметь будущее", - подчеркнул он.