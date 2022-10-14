О фестивале

Акция "Шнурки добра" должна привлечь внимание к программе по сбору средств для детей, которым требуются эндопротезы после удаления злокачественной опухоли

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский благотворительный фонд "Линия жизни" запустил на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи акцию "Шнурки добра", она должна привлечь внимание к программе по сбору средств на эндопротезы для детей, которым требуются имплантаты после удаления злокачественной опухоли саркомы. Об этом сообщила президент фонда Фаина Захарова во вторник в ходе дискуссии "Успеха без добра не бывает: новые ценности новых людей", которая прошла на молодежном форуме.

Как пояснили в пресс-службе фонда, организация берется за поиск средств на протезы детей с саркомой впервые. На первом этапе планируется продвижение программы в соцсетях, в том числе с помощью акции "Шнурки добра". Первое объявление об акции было сделано во вторник на фестивале.

"У нас новое направление, которым мы занимаемся, - это протезирование для деток с саркомой. Это современные технологии, но и стоят эти протезы около 2,7-3 млн [руб.] для каждого <...> Я прошу вас, у кого есть кроссовки, кеды: свяжите их, сфотографируйте и пошлите в соцсеть с хештегом #шнуркидобра", - сказала Захарова.

Она пояснила ТАСС, что вместе с саркомой человеку удаляют часть кости. Раньше пациентам нередко грозила ампутация конечности, теперь избежать этого помогают протезы. Фонд планирует помогать в год примерно 50 детям, всего в РФ ежегодно в протезах нуждаются 130-150 детей, перенесших операцию по удалению саркомы.

"Мы надеемся, что акция привлечет внимание и поможет привлечь средства. Надеемся, что людям будет несложно, связав шнурки, послать смс с пожертвованием. Надеемся на помощь бизнеса и компаний - нередко благотворительность бывает корпоративной, когда пожертвования делают всем коллективом", - добавила собеседница агентства.

Фонд помощи тяжелобольным детям "Линия жизни" работает 13 лет. Он занимался различными программами, в том числе сбором средств на эндоваскулярные операции и повышением квалификации хирургов. Регулярно организация собирает деньги для оплаты сложных операций детям.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем из 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.