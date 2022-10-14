XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 21:20
Памфилова заявила, что жаловалась на некоторых губернаторов, недавно ушедших в отставку

Глава Центризбиркома выразила надежду, что назначенные временно исполняющие обязанности глав регионов "покажут себя во всей красе"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жаловалась президенту РФ на некоторых губернаторов, которые недавно ушли в отставку.

"В ряде регионов мы отслеживали нарушения в двух кампаниях: и в 2016 году, и во второй [комании 2017 года]. Эту аналитику мы президенту представляли, и я жаловалась на некоторых губернаторов и говорила, что они применяли административный ресурс", - сказала Памфилова, отвечая на просьбу участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) прокомментировать серию недавних отставок губернаторов.

"Честно говоря, я рада, потому что ушел целый ряд людей, с которыми нам сложно было, из-за которых нам, к сожалению, приходилось преодолевать админресурс", - добавила она.

При этом она выразила надежду, что назначенные временно исполняющие обязанности глав регионов "покажут себя во всей красе", и у избирателей появится возможность осознанно делать выбор.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года, он открылся в Москве, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовПамфилова, Элла АлександровнаРоссия
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