Центр "Сириус" открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) предоставит образовательному центру "Сириус" (Сочи) ряд исследований по арктической тематике, сообщил во вторник ТАСС и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"ДВФУ предоставит "Сириусу" методические разработки в области освоения ресурсов Мирового океана. Также - [разработки] наших лучших специалистов", - сказал он.

Ректор отметил, что задача вуза - совместно с образовательным центром "выявлять талантливых ребят с выдающимися способностями и помогать им в построении успешной карьеры в высокотехнологичных областях".

Как ранее сообщал ТАСС, в ДВФУ осуществляется ряд исследований по арктической тематике. Так, в 2015 году в университете начал работу Центр превосходства в области арктических технологий освоения ресурсов Мирового океана, где ведутся исследования льда и его воздействия на различные технические сооружения, в том числе платформы для добычи нефти и газа на шельфе.

Первыми результатами этих исследований стала разработка и внедрение информационно-справочной системы "Шельф" для обеспечения работы "Роснефти" на арктическом и субарктическом шельфе. Система содержит более 100 статей по большому кругу вопросов, возникающих у пользователей различного уровня "арктической" квалификации.

О "Сириусе" и фестивале в Сочи

Центр "Сириус" открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Фонд учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России талантливых школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

Выпускниками центра "Сириус" уже стали более 17 тыс. одаренных школьников из 85 субъектов РФ.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России 14-22 октября, основные мероприятия фестиваля проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.