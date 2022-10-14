ДВФУ не планирует открывать новых филиалов за пределами РФ

Сейчас университет является единственным в РФ, который имеет филиал в Японии

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) пока не имеет планов по открытию новых филиалов за пределами России. Об этом сообщил во вторник ТАСС и. о. ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Сейчас университет является единственным в РФ, который имеет филиал в Японии - с 1994 года в городе Хакодате. В нем студенты изучают русский язык и регионоведение России. За это время в филиале вуза прошли обучение больше тысячи японских студентов.

"Пока конкретных планов по открытию новых филиалов ДВФУ за пределами России у нас нет, но мы сотрудничаем с ведущими университетами Азиатско-Тихоокеанского региона, активно продвигаем двухдипломные образовательные программы и привлекаем новых студентов из разных стран, в том числе и с помощью англоязычных программ", - сказал ректор.

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.