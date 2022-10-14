Больше людей, а не автомобилей

Главный вывод, к которому пришли эксперты - никогда не останавливаться на достигнутых результатах, система никогда не изменится сама, ее меняют люди

По словам Владимира Кумова, организатора акции "На работу на велосипеде", идея проекта появилась в 2010 году, когда он осознал, насколько некомфортна Москва для передвижения. Тогда же подумалось, что хорошей альтернативой пробкам и личному автотранспорту может быть велосипед. Кумов с несколькими единомышленниками провел исследование и понял, что велосипед воспринимается многими как атрибут для спорта, а не для жизни.

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Основатели и руководители различных гражданских инициатив поделились личным опытом создания проектов, меняющих мир. Они рассказали об этом в рамках панельной дискуссии "Гражданские проекты, покорившие мир" во вторник на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Главный вывод, к которому пришли эксперты - никогда не останавливаться на достигнутых результатах, система никогда не изменится сама, ее меняют люди.

Плюс у многих горожан было предубеждение, что велосипед - для молодых. К тому же долгая зима отпугивала потенциальных горожан от велосипеда, а отсутствие ощущения безопасности при передвижении на нем по городу играло решающую роль в выборе.

К данному моменту акция "На работу на велосипеде" прошла уже в 70 городах России. А рассказ Кузова о зимнем велопараде в Москве сорвал овации в зале. Адепты велосипедов поехали зимой при температуре минус 27 градусов.

Кумов отметил также, что с 2010 года Москва стала гораздо комфортнее для велосипедистов, продолжается создание инфраструктуры, увеличивается число парковок и пунктов прокатов для велосипедов.

Танец твоего тела

"Система никогда не меняется сама, ее меняют люди. Поэтому важно делать то, во что веришь и не останавливаться на достигнутых результатах", - считает исполнительный директор Dance4life Эвелин Эндеркерк.

Dance4life это в первую очередь всемирная инициатива, которая объединяет более миллиона людей по всему миру, включая Россию. Молодежное движение призвано привлечь внимание к проблемам распространения ВИЧ, СПИДа и проблемам репродуктивного здоровья через очень позитивные действия - через танец. Молодые люди выходят на улицы и танцуют все под один и тот же музыкальный трек. Сейчас этот проект реализуется в 32 странах.

"Основатели этого проекта в какой-то момент поняли, что для того, чтобы проект эффективно развивался, необходимы профессионалы. Нужно признать ту ценность, которую пропагандирует организация и быть очень внимательными к нуждам организации", - добавила она.

Лыжи мечты

Программа "Лыжи мечты" - реабилитационный проект для детей и взрослых с инвалидностью - начался с истории одной семьи. У одного из сыновей руководителя программы Натальи Белоголовцевой есть инвалидность. У молодого человека ДЦП, четыре порока сердца и еще огромное количество других диагнозов. Сейчас ему 29 лет, он катается на горных лыжах, роликах и занимается спортом.

Проекту "Лыжи мечты" три года, и он работает в нескольких регионах страны. Он начинался как волонтерский проект, но в последствии перерос в профессиональный. "Любой волонтерский проект должен развиваться и рано или поздно стать профессиональным, чтобы продолжать помогать", - сказала Белоголовцева.

Проект получил дополнения, например, любые дети, в том числе передвигающиеся на колясках, катаются на роликах. Многим семьям это помогает преодолеть социальную изоляцию.

Говорить о жизни

Байкер, профессиональный дайвер и генеральный директор автономной некоммерческой организации "Детский хоспис" Александр Ткаченко разсскал о том, что основная философия детского хосписа - говорить о жизни. "Философия, которая помогает жить и умирать", - добавил он. По словам Ткаченко, те, кто работает в хосписе, должны быть очень мотивированы, и должны быть готовы пройти до конца путь вместе с родителями. "Когда любишь кого-то, ничего не боишься", - добавил он.

Сотрудники "Детского хосписа", по его словам, также помогали организовывать паллиативную помощь детям в регионах: где-то выездные службы, где-то обучали специалистов, где-то открывали новые.

Драйвер перемен

Успешность социальной платформы Change.org основывается на трех основных принципах: у одной проблемы есть несколько решений. Об этом рассказал руководитель социальной платформы Change.org в России и СНГ Дмитрий Савелов.

Свои кампании на площадке платформы создают 13 млн россиян. Всего в мире участвует в проекте около 200 млн челочек из 186 стран. "Каждый час в мире чья-то петиция добивается поставленного результата. В России - одна петиция в день", - сказал Савелов.

По его словам, малые инициативы всегда фокусируются на аспекте большой проблемы. Так одна из успешных петиций собрала более 140 тыс. подписей за то, чтобы улучшить доступность сети интернет для слабовидящих на примере одной крупной соцсети.

Савелов также отметил, что характерной особенностью авторов успешных петиций является их умение общаться напрямую с людьми, подписавшими петицию, а также все успешные инициативы умеют выстраивать отношения, диалог и партнерства с людьми принимающими решения.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.