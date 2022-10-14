Главным событием культурной программы ВФМС во вторник стал приезд французского писателя Фредерика Бегбедера

Свое выступление глава ЦИК РФ Элла Памфилова начала с вопроса об участии молодежи в выборах. Председатель Центризбиркома признала, что определенное влияние на явку может оказывать время года, в которое проводится голосование. На данный момент единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму - в третье воскресенье этого месяца.

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Возможная роль криптовалюты в порабощении мира, "бабушкин метод" проверки СМИ, а также выступление знаменитого французского писателя Фредерика Бекбедера, диалоги с режиссерами и зажигательные африканские танцы - очередной день на Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) подошел к концу.

На ВФМС поговорили о захвате мира через биткойн и "бабушкином методе" проверки СМИ

"Наверное, надо подумать о другом времени в единый день голосования, потому что многие с детьми на море отдыхают, многие в отпусках, многие на огородах", - сказала Памфилова. При этом она отметила, что данный вопрос обсуждает рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ. Памфилова добавила при этом, что уже сделан ряд шагов, которые бы избавляли россиян "от крепостного избирательного права" и упрощали голосование не по месту жительства.

Вместе с тем, Памфилова подчеркнула, что никто не заставит людей прийти на избирательные участки, "если нет конкуренции, если у кандидатов тусклые программы, которые далеки от проблем, волнующих людей".

Не обошли стороной участники фестиваля вопрос о перспективах Алексея Навального баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году. Памфилова напомнила положения действующего законодательства и уточнила, что стать кандидатом оппозиционер сможет не раньше 2028 года.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК является самым жестким критиком своей работы, сам заинтересован в поиске ошибок и их исправлении. Она также призвала зарубежных участников ВФМС приехать на предстоящие выборы президента РФ в 2018 году в качестве международных наблюдателей.

"Бабушкин метод" против фейков

Традиционно внимание молодежи привлекали дискуссии о международной политике. Если накануне на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым было не протолкнуться, то сегодня повышенный интерес вызвало выступление представителя МИД Марии Захаровой.

Она рассказала молодым участникам, как использовать "бабушкин метод" для поиска объективных СМИ. "Читайте больше о том, что происходит и сохраняйте эти статьи, как наши бабушки делали", - сказала Захарова. Она призвала сохранять ссылки на материалы с политическими прогнозами в интернете точно также, как раньше "бабушки сохраняли вырезки из газет". Спустя некоторое время, посоветовала Захарова, следует сравнивать прогнозы, с тем, что в итоге произошло.

Вообще тема так называемых фейковых новостей уже не первый раз поднимается на фестивале. В понедельник об опасности ложной информации говорилось на XXIII заседании Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ). Во вторник представитель МИД рассказала, что вопрос о борьбе с фейками будет обсуждаться на консультации пресс-служб министерств иностранных дел России и Аргентины. Кроме того, дипломат напомнила о необходимости консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и назвала преступными шаги ряда стран, которые свернули взаимодействие с РФ в этой сфере.

"Чем больше террористические группировки объединяются, тем парадоксальнее видеть, как ведущие страны мира расходятся каждый по своим углам и не обмениваются информацией, не взаимодействуют", - отметила Захарова.

Биткойн как инструмент порабощения

На встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным одной из главных тем беседы стало развитие криптовалюты. Министр сравнил инвестиции в биткойн с казино, отметив при этом, что в случае с криптовалютой рисков больше.

По поводу биткойна глава МЭР позволил себе шутку: "Если бы на самом деле в мире существовал искусственный интеллект, который хотел бы этот мир захватить и поработить, он, на самом деле, первое, что изобрел бы, это как раз биткойн".

Он объяснил, что для получения криптовалюты требуется постоянное увеличение мощностей копьютеров, которые "глобальный искусственный интеллект" мог бы использовать для увеличения своего могущества. "Заставить людей многократно плодить вычислительные возможности - первый шаг к захвату мира" со стороны "глобального искусственного интеллекта", - подытожил министр.

Вернувшись к разговору на серьезные темы, Орешкин обсудил современные тенденции в экономике. Министр подчеркнул, что те страны, которые фокусируются на развитии среды, способствующей развитию людей, будут выигрывать глобальную конкуренцию в будущем.

По его словам, тренд на усиление роли человека в создании добавленной стоимости в глобальной экономике будет расти, и это один из основных трендов современной экономики.

Бегбедер, песни со всего мира и встречи с кинорежиссерами

Главным событием культурной программы ВФМС во вторник стал приезд французского писателя Фредерика Бегбедера. Из-за большого количества желающих послушать панельную дискуссию о свободе и ответственности в культуре с участием писателя организаторам пришлось заменить аудиторию. Автор бестселлеров "Романтический эгоист" и "99 франков" посоветовал молодежи больше читать и общаться вживую вместо траты времени на соцсети.

В рамках Международного молодежного кинофорума прошли встречи с известными кинорежиссерами. Владимир Хотиненко рассказал участникам фестиваля о новых проектах и показал свою драму 2015 года "Наследники". Федор Бондарчук привез на кинофорум блокбастер "Притяжение".

Благодаря Фестивалю современной музыки на "Медалс плаза" участники ВФМС познакомились с музыкальными тенденциями в разных частях света. А российская нью-вейв- группа Pompeya благодаря концерту в Главном медиацентре расширила свой и без того немалый список поклонников за рубежом.

День Африки

Между тем, вторник на фестивале молодежи был посвящен Африке. В частности, участники ВФМС получили возможность познакомиться с культурным многообразием этого континента. Вечером на главной сцене, установленной на Медалс плаза, прошел мастер-класс артистов из Ганы, которые показали зрителям, как "призывать жаркое африканское солнце". Впрочем африканские ритмы были слышны и в главном медиацентре, где проходит дискуссионная программа.

На стенде Зимбабве делегаты от этой страны под барабаны устроили показательные выступления. Это вызывало большой интерес среди участников ВФМС. Молодые люди из разных стран столпились вокруг стенда этой страны, многие из собравшихся снимали происходящее на смартфоны, некоторые пытались протолкнуться поближе к сцене и сделать селфи на фоне танцоров, рискуя столкнуться с ними.

"Я с удовольствием принимал участие в танцевальных мероприятиях и играх. Это очень важно узнать все эти культуры, поэтому сегодня я узнал больше об Африке. Я хочу узнавать больше о различных культурах каждый день", - поделился с ТАСС испанский делегат Алекс Хавьер.

Впрочем во вторник на фестивале были танцы не только из Африки. Представители Сирии также решили устроить выступления творческих коллективов.

Под музыку молодые люди, одетые в национальные костюмы, на фоне развивающихся флагов Сирии показывали народные танцы, которые местами переходили в полноценные акробатические номера.

"Мне очень понравилось выступления сирийцев", - признался ТАСС Михаэль Фернандо из Бразилии. "Прежде всего, такие выступления важны для дружбы и мультикультурализма. Также это позволяет показать Сирию с разных сторон, рассказать о ее культуре, а не только о том, что там сейчас идет война", - добавил он. "Это выступление позволяет рассказать о древней и богатой истории этой страны", - подчеркнул собеседник агентства.