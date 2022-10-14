Ранее режиссер сообщил, что съемки второй части картины начнутся в феврале 2018 года

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Режиссер Федор Бондарчук пообещал участнику Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Сургута, что тот появится в его будущем фильме "Притяжение 2". С соответствующей просьбой юноша обратился на встрече в рамках Международного молодежного кинофорума в Сочи.

"Я тебе обещаю не роль, но появление в "Притяжении 2" могу обещать", - сказал Бондарчук, выслушав резюме молодого человека по имени Уллубий: "сценариста, режиссера, театрала и идеального актера". "Зачем я тебе нужен? Открой канал на YouTube", - заметил режиссер.

С вопросом о кастингах в проект обратилась также участница Юлия. "Я вам открою один секрет: они еще и не открыты", - ответил Бондарчук, отметив, что есть "великое множество возможностей" принять в них участие.

В Сочи Бондарчук представил участникам Фестиваля молодежи и студентов свой блокбастер "Притяжение". Также режиссер возглавил экспертный совет первой международной кинопремии TransformNation Film Awards для молодых режиссеров.

Ранее Бондарчук сообщил ТАСС, что съемки второй части "Притяжения" начнутся в феврале 2018 года. Первая часть фильма вышла в российский прокат зимой этого года. Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. Согласно сюжету картины, "сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение - большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей". "Притяжением-2" выйдет в прокат 26 декабря 2019 года.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.