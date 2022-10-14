В среду гостями фестиваля станут глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Среда на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) обещает быть богатой на экономические темы. Так, гостями фестиваля станут министр энергетики РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Кроме того, как рассказали ТАСС организаторы ВФМС, лейтмотивом еще одного дня фестиваля станет инклюзивность и доступность среды для людей с ограниченными возможностями. В рамках заявленной тематики на тему "Мотивация к жизни" поговорит с участниками австралийский мотивационный тренер, меценат и автор книг Ник Вуйчич. Также в рамках фестиваля он представит фильм "Со дна вершины", рассказывающего о судьбе спортсмена-горнолыжника, попавшего в катастрофу.

Будущее энергетики и промышленности

Новак продолжит в среду тему будущего, являющуюся сквозной на фестивале, обсудив с участниками ВФМС перспективы развития энергетики и новые виды энергии.

Одновременно с этим, о технологиях развития промышленности расскажет Мантуров, который вместе с тем в рамках панельной дискуссии затронет вопросы перспектив и направлений развития мирового авиастроения.

Одной из центральных встреч, которые ожидаются в среду, станет разговор студентов с Шуваловым.

О революции и Толстом

Руководитель Московского театра поэтов, режиссер Владислав Маленко в среду представит спектакль "Площадь революции". "Это спектакль-предостережение, высказывание о трагическом повороте русской и мировой истории. В нем голоса и взгляд тех, кто особенно остро чувствует время", - пояснили организаторы.

В "Библиотеке будущего" участников фестиваля ждет встреча с журналисткой и телеведущей Феклой Толстой, которая представит проект "Живые страницы", посвященный роману-эпопее ее прапрадеда Льва Толстого - "Война и мир".

Вечером гостей на главной сцене фестиваля ждет концерт радиостанции Maximum и дискотека.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.