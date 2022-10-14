XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
18 октября, 00:24
Участников фестиваля обучат презентовать проекты потенциальным инвесторам

Интерактивные обучающие занятия будут проведены в игровом формате

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. В среду на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут интерактивные обучающие занятия в игровом формате, где участники мероприятия смогут познакомиться с основами проектного подхода, говорится в сообщении компании-организатора "Иннопрактика".

"Участников экспресс-школы по развитию навыков проектной работы познакомят с основами проектного подхода: научат грамотно структурировать и формировать проектное предложение и презентовать проекты потенциальным инвесторам", - говорится в сообщении компании.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Какой в региональной программе ВФМС делегаты увидели настоящую Россию
18 октября, 00:39
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.