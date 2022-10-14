Участники фестиваля молодежи и студентов за три дня увидели 15 регионов России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сочи принимает в среду участников региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые за три дня увидели 15 регионов России - от Москвы до Владивостока, от Калининграда до Камчатки, от Красноярска до Махачкалы. Этого времени хватило, чтобы исполнить две мечты, один раз сделать предложение руки и сердца, попасть в книгу рекордов Гиннесса, посетить Эрмитаж, сдать нормы ГТО, увидеть глубочайший в мире каньон, научиться русскому языку и арабской каллиграфии, узнать, что модно у мусульман, и где крестили князя Владимира, овладеть искусством лепки лапши, попробовать чуду. Корреспонденты ТАСС узнали, что иностранной молодежи показывали в регионах.

"Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи, поможет показать иностранным гостям настоящую Россию, не искаженную западными СМИ", - сказал ТАСС в кулуарах фестиваля статс-секретарь - замглавы Минобрнауки Павел Зенькович. "Это событие, которое необходимо было проводить. Это прекрасная возможность показать молодежи разных стран Россию в том виде, в котором она сейчас есть, а не через призму западных СМИ, которые этот образ искажают до неузнаваемости", - сказал он.

Петербург: показал культуру и спорт

Санкт-Петербург принял 200 делегатов из 67 стран, они посетили Эрмитаж, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, встретились с петербуржцами. Выяснилось, что молодежь из Германии хочет учить русский язык, а молдаване - перенимать опыт взаимодействия петербуржцев с органами власти. Гости осмотрели одну из новейших достопримечательностей - стадион "Санкт-Петербург Арена" и прошлись по пешеходному Яхтенному мосту. "Меня очень впечатлил стадион - это, наверное, самое масштабное, самое современное сооружение. Я в первый раз приехал в Петербург - это особенный город, здесь такие дружелюбные, улыбчивые лица. Я бывал раньше в Курске и Москве, но в Петербурге - впервые и обязательно приеду вновь. Погода ничего, нормальная, но в Молдавии, конечно, немножечко теплей", - рассказал ТАСС молдавский участник Сергей Грамма.

Великий Новгород: научил сдаче ГТО

В Новгородской области около ста представителей молодежи из более 40 стран мира присоединились к всероссийскому движению ГТО. Делегат ВМФМС Жан Люк из Руанды признался, что красота Великого Новгорода его впечатлила. "Мне понравилась атмосфера самого мероприятия и как люди работали друг с другом. Я увлекаюсь фотографией, меня зацепила красота Великого Новгорода. Поэтому я здесь. В своем послании я написал, чтобы этот фестиваль помог объединиться людям, завести новые знакомства. Этот фестиваль должен дарить только позитив всем людям", - рассказал Жан Люк.

Ростов-на-Дону: золото скифов и казачьи танцы

В Ростов приехали студенты из 50 стран. В ростовском краеведческом музее они увидели золото скифов, а во время прогулок по городу прокатились на 65-метровом колесе обозрения "Одно небо" и проплыли на катере по Дону. На экскурсии в город Новочеркасск и станицу Старочеркасскую Ростовской области участники познакомились с казачьей культурой, станцевали под казачьи песни и посетили третий по величине православный храм в России - Вознесенский войсковой патриарший собор.

Севастополь: рассказал о Херсонесе и Князе Владимире

Региональная программа ВФМС в Севастополе была посвящена истории города, и, по словам многих иностранных гостей, Севастополь ими был выбран именно поэтому. 50 делегатов со всех континентов приехали в город-герой, чтобы открыть для себя античную и средневековую историю Херсонеса, историю крещения здесь князя Владимира Святого, посетить музеи и памятники, рассказывающие о двух героических оборонах города: во время Крымской (1853 - 1856) и Великой Отечественной войны.

Оренбург: удивил размерами и попал в книгу Гиннесса

В Оренбург делегаты прибыли из 54 стран. Самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. Они посетили городские музеи, увидели эксклюзивную экспозицию оренбургских пуховых платков и сделали селфи на фоне 2,5-метрового клубка пряжи со спицами.

Гостей научили лепить белорусских жаворонков, татарскую домашнюю лапшу и играть на ложках. Здесь же прошла демонстрация самого большого в мире оренбургского пухового платка - 20 м на 20 м. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса. "Я в восторге от того, что мне показали, как делать домашнюю лапшу, и дали самому раскатать тесто и порезать. Я не думал, что это так легко - дома у нас нет лапши", - рассказал ТАСС студент из Кении, лепивший лапшу в татарском доме.

Красноярск: согрел спортом

В Красноярске команда делегатов ВФМС уступила со счетом 2:4 в матче с местным детским футбольным клубом "Тотем". "В команду делегатов вошли 18 парней из разных стран мира. Играли два тайма по 10 минут каждый. В итоге победили хозяева со счетом 4:2, что не удивительно - ведь "Тотем" - Чемпион мира. Голевых моментов было больше, игра была упорная, игроки гостей из Камеруна и Чада профессионально занимаются футболом", - сказал собеседник агентства. Делегаты посетили базу футбольного клуба "Тотем", попробовали себя в дзюдо на тренировке одной из красноярских секций.

Владивосток: дары Приморья

Владивосток принял 91 гостя из 50 стран мира и 80 представителей всех девяти регионов Дальнего Востока. Они побывали в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), обсудили безопасность нанотехнологий, современные медиа и глобальные изменения климата побывали в лаборатории Инженерной школы, учебной телестудии и совершили морскую прогулку по Амурскому заливу. "Я выбрала Владивосток, ничего не зная об этом городе, только знала, что это другая часть России - на другом конце континента. Мне пришлось очень долго добираться сюда, но это того стоило! Я думаю, студентам, которые учатся в ДВФУ, очень повезло. Кампус похож на отдельный город, каждый день можно смотреть на море, и это просто потрясающе", - рассказала Алисия Олмо из Испании.

Калининград: свел кенийцев и научил добывать янтарь

Около 200 гостей ВФМС из 67 стран прибыли в Калининградскую область, где на берегах Балтийского моря почтили память советских воинов, павших при штурме Кенигсберга (ныне Калининград) весной 1945 года, послушали концерт органной музыки в стенах средневекового Кафедрального собора на острове Иммануила Канта и своими руками добыли янтарь на Куршской косе. Гостей учили русскому языку, составляя предложения с использованием 15 ключевых слов, символизирующих Россию, в том числе - любовь, счастье, единство, песня, добро пожаловать.

В Калининграде родилась "фестивальная" семейная пара. Молодой человек из Кении Виктор Брайен сделал предложение своей девушке Гарриет после церемонии открытия ВФМС. Она ответила согласием.

Сибирь: исполнила мечту и впечатлила простором

В Новосибирск прибыли 46 делегатов из 33 стран, в том числе из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Ирана, Камеруна, Китая и Филиппин. В Сибири гостей фестиваля поразили огромные пространства, пельмени и душевность людей. Рафаэль Гут из Франции рассказал, что сбылась его давняя мечта - побывать в Сибири. "Я привык к менее обширным территориям Франции, Новосибирск для меня - слишком большой город. Но я счастлив, что мне удалось осуществить мою мечту. Я думаю, что обязательно вернусь в Сибирь еще раз, чтобы проехаться по Транссибирской магистрали и насладиться российскими пейзажами, которые очень отличаются от европейских", - отметил Гут.

Дагестан: накормил шашлыком и восхитил пейзажем

Республика Дагестан единственной на Северном Кавказе получила право принимать гостей фестиваля на своей земле. В рамках региональной программы ВФМС сюда приехали 50 человек из 33 стран мира. Гости остановились в Махачкале. Программа мероприятий включала поездку в Дербент к крепости Нарын-Кала, Дербентскую Джума-мечеть, бизнес-инкубатор "Пери Инновации" и горный Дагестан, где расположен один из самых глубоких каньонов мира - Сулакский (1920 метров). В последние годы он стал излюбленным местом посещения туристов.

Дагестанцы познакомили иностранную молодежь со своими кулинарными традициями: гостей угощали шашлыком, аварским хинкалом, чуду разных видов, форелью, пойманной в местной реке Сулак, свежими овощами, арбузом, дыней.

"Очень счастлива, что сбылась моя мечта - я впервые приехала на российский Кавказ. Море впечатлений. Очень нравится, что сочетание современных тенденций и традиционных еще сохраняется. Очень дружный народ здесь, много этносов, которые проживают в мире и согласии, в уважении друг к другу. И это, наверное, очень хороший пример для всех других стран", - рассказала ТАСС участница из Молдавии, преподаватель по фортепиано Вера Стойнова.

Казань: мусульманская мода и халяль

В Казани 100 иностранных делегатов, представляющих 48 стран, стали участниками фестиваля "Мозаика культур", где научились арабской каллиграфии, шитью русских народных кукол-оберегов, а также увидели показ мусульманской моды. На фестивале для делегатов ВФМС проходили мастер-классы по приготовлению национальных блюд, чувашских женских головных уборов, росписи по керамике, удмуртских воротников из фетра, аппликации мордовских народных узоров, арабской каллиграфии. Больше всего делегата из Германии Мирзу Мохсейна, к примеру, впечатлила татарская кухня.

"Мы каждый день ели очпочмак [татарские национальные пирожки с картофелем и мясом], татарскую лапшу - это было очень вкусно. Приятно, что в Татарстане вся еда халяльная и большой выбор еды, для мусульман, для вегетарианцев - на любой вкус", - сказал ТАСС Мохсейн.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.