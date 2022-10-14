Участники фестиваля молодежи и студентов выучили музыкальную географию

На Фестивале современной музыки выступили артисты из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Самая актуальная музыка со всех частей света прозвучала во вторник на ночном концерте ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. На Фестивале современной музыки выступили артисты из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки.

Бразильянка Cutnchiller познакомила интернациональную публику с горячим темпераментом своей страны. Затем в музыкальное путешествие "Медалс плазу" повела за собой американская певица с русскими корнями Polina. Когда-то девушка писала композиции для австралийской дивы Sia, а теперь сама поет дуэты с рэпером Эминемом (Eminem) и сотрудничает с диджеем Tisto.

Особенно колоритным стало выступление молодой певицы PHY из Кении. Выйдя на сцену, она погрузила участников фестиваля в атмосферу настоящей африканской вечеринки. А русско-корейская поп-группа Baikal показала весь арсенал своих талантов: парни и спели лиричное обращение к возлюбленной, зачитали рэп и станцевали хип-хоп.

В Главном медиацентре в этот вечер дала концерт российская инди-рок-группа Pompeya. В камерной обстановке, напоминающей квартирник, москвичи сыграли свои главные хиты, а также премьеры.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.