Солнечная погода ожидается на Фестивале молодежи в Сочи

По прогнозам синоптиков, температура в городе поднимется до 21 градуса тепла

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Прогнозы метеорологов на улучшение погодных условий в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, начинают сбываться. В третий день официальной программы форума на курорте установится солнечная и теплая погода, сообщили ТАСС в Сочинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"18 октября в Сочи ожидается переменная облачность, и лишь местами небольшой дождь. Ветер умеренный, температура воздуха 16-21 градусов тепла", - отметили в метеоцентре.

Особенно пристально организаторы молодежного фестиваля следят в эти дни за силой и направлением ветра. Снятые из-за резких порывов флаги делегаций стран-участниц фестиваля вернули на место. Но из-за низкой облачности накануне отменили выступление пилотажной группы "Соколы России". Когда позволит погода, летчики продемонстрируют гостям Сочи воздушный и групповой пилотаж над береговой линией в районе Олимпийского парка.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.