Видеогиды по 50 туристическим маршрутам Карачаево-Черкесии появятся в 2018 году

Ролики снимут с помощью квадрокоптеров и видеокамер в формате 360 градусов

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Туристы, которые хотят посетить Карачаево-Черкесскую Республику, смогут узнать о маршрутах региона с помощью виртуального гида - видеороликов, создающих у зрителя ощущение присутствия на месте. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель проекта, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства регионального отделения "Опоры России" Мухамат Аджиев на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Проект "VR-гид Северного Кавказа" был признан одним из лучших на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2017". В 2018 году мы будем снимать более 50 маршрутов по Карачаево-Черкессии, а также по одному ролику по остальным регионам Северо-Кавказского федерального округа. Видео будет снято в формате 360 градусов, турист сможет увидеть его на своем телефоне или компьютере, при этом можно будет буквально просмотреть маршрут по всем сторонам: у человека будет ощущение, как будто он находится внутри картинки, ее можно будет прокрутить вверх-вниз и по сторонам", - сказал он.

Ролики будут снимать с помощью квадрокоптеров и видеокамер. Видео разместят на Youtube-канале, а также в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. "Цель проекта - популяризовать туристические маршруты Северного Кавказа. Одновременно мы будет рассказывать о тех операторах, которые у нас есть. Туристы смогут сэкономить время и заранее определиться с маршрутом путешествия", - добавил Аджиев.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.