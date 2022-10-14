В Карачаево-Черкесии откроют в ноябре центр развития молодежного предпринимательства

Организацию создадут за счет средств выигранного федерального гранта в 2,5 млн рублей

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Центр развития молодежного предпринимательства откроется в Карачаево-Черкесии в ноябре 2017 года. За помощью в реализации своих бизнес-проектов смогут обратиться жители региона в возрасте от 14 до 30 лет, сообщил ТАСС в среду председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства при Опоре России по Карачаево-Черкесии Мухамат Аджиев на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Центр развития молодежного предпринимательства планируется к открытию в ноябре этого года. Он будет создан за счет средств выигранного федерального гранта в 2,5 млн рублей", - сказал он, уточнив, что такой центр появится в регионе впервые. По его словам, он станет "логическим продолжением программы "Ты - предприниматель", которая заканчивается в ноябре.

"Среди молодежи мы будем выявлять тех, кто хочет заниматься предпринимательством. Будем учить их писать бизнес-проекты, организуем встречу с инвесторами. В результате мы планируем получить привлечение инвестиций в молодежные проекты, в том числе в таких отраслях, как туризм и сельское хозяйство - основных для нашего региона", - отметил Аджиев.

По его словам, обратиться в центр смогут инициаторы проектов возрастом от 14 до 30 лет. "Но в принципе, если придет человек, которому 31-35 лет, мы будем рады и окажем ему необходимую помощь", - добавил он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

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