XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
18 октября, 09:53
Число участников фестиваля молодежи в Сочи превысило 25 тыс. человек
© Петр Зуев/ТАСС

На ВФМС-2017 собрались представители 188 стран в возрасте от 18 до 35 лет

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Число гостей площадок Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи превысило 25 тыс., сообщила в среду пресс-служба фестиваля.

Региональная часть фестиваля молодежи проходила с 14 по 17 октября в 15 регионах России и включала посещение 15 городов, где для делегаций была подготовлена обширная дискуссионная, культурная и спортивная программы.

Смотрите также
Какой в региональной программе ВФМС делегаты увидели настоящую Россию

"Участники продолжали прибывать на фестиваль в течение всех первых дней. В итоге на сегодняшний день на ВФМС 2017 собралось более 25 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 188 стран мира <…>, их количество больше увеличиваться не будет", - отмечается в сообщении организаторов.

За четыре дня региональной программы 2 тыс. делегатов фестиваля посетили Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тюмень, Махачкалу, Новосибирск, Ижевск и Севастополь. Как отметили в пресс-службе фестиваля, в Крыму при этом побывали граждане США и Канады, которые "остались в восторге от увиденного".

Кроме делегаций стран-участниц фестиваля, в его работе принимает участие и волонтерский корпус из 5 тыс. добровольцев из России и зарубежных стран от 18 лет, включая волонтеров "серебряного" возраста.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Заявки на участие поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
WorldSkills Russia поможет малым предпринимателям в развитии бизнеса
18 октября, 10:34
Ассоциация "Глобальные университеты" откроет представительство вузов России в Вашингтоне
18 октября, 10:26
Новая программа EMBA в ДВФУ поможет экспорту российского образования
18 октября, 10:07
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.