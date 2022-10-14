Число участников фестиваля молодежи в Сочи превысило 25 тыс. человек

На ВФМС-2017 собрались представители 188 стран в возрасте от 18 до 35 лет

Региональная часть фестиваля молодежи проходила с 14 по 17 октября в 15 регионах России и включала посещение 15 городов, где для делегаций была подготовлена обширная дискуссионная, культурная и спортивная программы.

"Участники продолжали прибывать на фестиваль в течение всех первых дней. В итоге на сегодняшний день на ВФМС 2017 собралось более 25 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 188 стран мира <…>, их количество больше увеличиваться не будет", - отмечается в сообщении организаторов.

За четыре дня региональной программы 2 тыс. делегатов фестиваля посетили Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тюмень, Махачкалу, Новосибирск, Ижевск и Севастополь. Как отметили в пресс-службе фестиваля, в Крыму при этом побывали граждане США и Канады, которые "остались в восторге от увиденного".

Кроме делегаций стран-участниц фестиваля, в его работе принимает участие и волонтерский корпус из 5 тыс. добровольцев из России и зарубежных стран от 18 лет, включая волонтеров "серебряного" возраста.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Заявки на участие поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.