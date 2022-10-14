Новая программа EMBA в ДВФУ поможет экспорту российского образования

Преподавателями курса станут специалисты из Силиконовой долины и владельцы собственного бизнеса в странах АТР

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Программа дополнительного образования топ-менеджеров Executive MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение", реализуемая на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) является одним из примеров экспорта российского образования. Об этом в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов с Сочи заявил и. о. ректора вуза Никита Анисимов.

"Инфраструктура, которая есть у нашего университета, позволяет создать необходимое содержание двуязычных образовательных программ для людей, которые готовы платить за это большие деньги. К программе EMBA мы привлекли экспертов из Америки, Сингапура и России - лучших практиков в сфере ведения бизнеса в странах АТР. Российские и иностранные бизнесмены приходят к нам на эту программу и учатся, как правильно вести бизнес за рубежом, в частности, в Азии. В этом и состоит логика экспорта российского образования: создать в России лучшие образовательные практики и предоставить иностранным гражданам доступ к ним", - пояснил Анисимов.

Первая в России программа Executive MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение" в ДВФУ реализуется совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и стартовала в сентябре 2017 года. Программа ориентирована на обучение менеджеров высшего звена, планирующих ведение или расширение бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Преподавателями курса являются признанные эксперты в области реализации стартапов - специалисты из Силиконовой долины и успешные владельцы собственного бизнеса в АТР.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.