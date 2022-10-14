Ассоциация "Глобальные университеты" откроет представительство вузов России в Вашингтоне

Деятельность представительств будет направлена на популяризацию российского образования и привлечение иностранных студентов в отечественные вузы

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Ассоциация образовательных организаций высшего образования "Глобальные университеты" откроет представительство российских вузов в Вашингтоне, кроме того, обсуждается создание филиала в Кейптауне. Об этом ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов сообщил и. о. ректора вуза Никита Анисимов.

"Мы выходим на образовательное пространство США, где очень важно представлять российское образование, несмотря на всю сложность отношений между государствами, и сейчас, даже в специфических условиях, мы готовы открыть образовательное представительство в Вашингтоне, также прорабатываем Южную Африку", - уточнил и. о. ректора.

Сегодня в ассоциацию "Глобальные университеты" входят ведущие вузы России, включая НИУ ВШЭ, МИСиС, УрФУ, ДВФУ, МФТИ, МИФИ, НГУ, ННГУ, СПбПУ. По словам Анисимова, представительства не будут предоставлять образовательных услуг за границей, однако их деятельность направят на популяризацию российского образования и привлечение иностранных студентов в отечественные вузы.

"Мы обсуждаем не открытие представительств конкретного университета как отдельного учреждения, а представительств университетов, которые будут представлять все российское образование и ассоциацию "Глобальное образование", - добавил собеседник агентства.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

В молодежном празднике также задействованы и другие города. Две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.