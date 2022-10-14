О фестивале

Представители движения выразили готовность обеспечивать коммуникацию между малым предпринимательством и молодыми профессионалами, формируя технологические цепочки

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Движение системы чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia окажет помощь в развитии малого предпринимательства и коммерциализации результатов его деятельности. Об этом говорится в манифесте по итогам форсайт-сессии выпускников WorldSkills Russia, посвященной перспективам развития молодежного движения, подписанном в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"В документе подчеркивается, что движение готово объединить молодых профессионалов, стремящихся к созидательной деятельности, оказывая помощь в развитии малого предпринимательства и коммерциализации результатов деятельности, обеспечивая коммуникации и формируя технологические цепочки", - говорится в сообщении пресс-службы WorldSkills Russia.

В манифесте заявлено, что движение WorldSkills Russia готово помогать в трудоустройстве молодых профессионалов, обеспечивать коммуникация "работодатель - молодой профессионал" в вопросах развития необходимых компетенций, способствовать формированию команд для решения проектных задач от потенциальных работодателей. "В документе зафиксированы ценности, которые важны для самих молодых людей", - подчеркнул заместитель генерального директора Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Дмитрий Глушко.

По словам руководителя направления развития молодежного форума Союза "Молодые профессионалы" Евгении Кожевниковой, WorldSkills Russia планирует создать молодежное движение, которое объединит всех выпускников: чемпионов, участников и призеров региональных чемпионатов, возможно, экспертов - всех, кому интересны идеи продвижения профессионализма. "Мы разработали общую идеологию движения, общую рамку и нам важно, чтобы она наполнилась теми смыслами, которые ребята сами могу в нее внести", - добавила она.

Россия выиграла право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в августе 2019 года. Основные задачи соревнований - привлечь внимание общества к рабочим профессиям, повысить их популярность, создать условия для создания высоких профессиональных стандартов. Ожидается, что в чемпионате примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов и 2 тыс. экспертов из более чем 60 стран мира.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.