РАН: новые научные тренды требуют модернизации законодательства РФ

Вице-президент Российской академии наук добавил, что законодательная база должна стать "более дружелюбной для молодых учёных"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Условием успешного развития науки в РФ является модернизация законодательства в сфере исследований, отражающая новые тренды в мировой науке - сочетание индивидуальной инициативы ученых и реализации научных мегапроектов. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Николай Макаров.

"Сейчас в науке развивается несколько противоречивых тенденций - рост исследовательской инициативы отдельных исследователей. С другой стороны, наше время - время мегапроектов, и мегапроекты играют большую роль в будущем. Должна измениться законодательная база так, чтобы она больше соответствовала современным трендам и стала более дружелюбной для молодых учёных", - сказал Макаров в рамках панельной дискуссии "Наука и прорывные технологии будущего - меняем мир сейчас" на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

По его мнению, сочетание индивидуальной инициативы и больших проектов, которые предполагают работу больших коллективов, активное взаимодействие больших групп исследователей, представляющих разные дисциплины, - эти противоречивые тенденции, которые будут только усиливаться в будущем. "И наше будущее зависит от того, насколько успешно они будут сочетаться", - считает вице-президент РАН.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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