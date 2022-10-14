Фестиваль художественной гимнастики "Алина" к 10-летнему юбилею сменит площадку и формат

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В этом году турнир посетили более семи тысяч зрителей

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина" в 10-летний юбилей сменит площадку и формат. Об этом участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы" рассказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, руководитель фестиваля художественной гимнастики Алина Кабаева. "К нам приезжают команды из других стран, 30-50 команд, участие принимают от 400 до 800 гимнасток. Наши зрители - это дети из разных спортшкол, билеты мы не продаем, мы приглашаем детей из детских домов, онкоцентров, тех, у кого нет родителей, - рассказала Кабаева. - В этом году наш турнир посетили более семи тысяч зрителей. А на 10-летие, в юбилейный год, мы хотим меняться - сменим формат и арену".