Фестиваль художественной гимнастики "Алина" к 10-летнему юбилею сменит площадку и формат

В этом году турнир посетили более семи тысяч зрителей
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина" в 10-летний юбилей сменит площадку и формат. Об этом участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы" рассказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, руководитель фестиваля художественной гимнастики Алина Кабаева.
"К нам приезжают команды из других стран, 30-50 команд, участие принимают от 400 до 800 гимнасток. Наши зрители - это дети из разных спортшкол, билеты мы не продаем, мы приглашаем детей из детских домов, онкоцентров, тех, у кого нет родителей, - рассказала Кабаева. - В этом году наш турнир посетили более семи тысяч зрителей. А на 10-летие, в юбилейный год, мы хотим меняться - сменим формат и арену".
Последний, IX фестиваль прошел в московском ГЦКЗ "Россия".
Кабаева отметила, что участницы фестиваля получают уникальную возможность: "Юные гимнастки приезжают и выступают на одной площадке с олимпийскими чемпионами, членами сборной. Маленькие девочки приезжают и показывают мастерство нашему главному тренеру Ирине Александровне Винер-Усмановой, которая всегда находится в зале. И не единичный случай, когда после нашего фестиваля она приглашала их в зал центра подготовки", - подчеркнула Кабаева.
Она отметила, что благотворительный фонд "Алина" не финансируется за счет государственных средств. "Не все родители имеют возможность привести своих детей в Москву на фестиваль, и они не платят за проезд, питание, проживание, костюмы - все оплачивает благотворительный фонд, за счет частных пожертвований. Отмечу, что в нашем фонде нет ни одного государственного рубля", - подчеркнула Кабаева.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики, заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.