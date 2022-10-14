Денис Мантуров подчеркнул, что программа рассчитана только на продукты питания отечественных производителей

Таким образом он прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Минпромторг планирует в перспективе включить непродовольственные товары в ассортимент, на который можно будет потратить баллы с продуктовых карт.

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Программа продовольственной помощи малоимущим россиянам (так называемые "продкарты") не будет распространяться на одежду и лекарства. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах фестиваля молодежи и студентов.

"Это только продукты питания. Программа поддержки спроса продовольствия. По номенклатуре туда будут входить определенная категория продуктов питания и, таким образом, сформирована полноценная продовольственная корзина для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке в этой части", - сказал министр, отвечая на вопрос, будут ли включены в программу лекарства и одежда.

Ранее "Известия" со ссылкой на презентацию Минпромторга, с которой ознакомилась газета, сообщали, что министерство может расширить программу продпомощи и включить в нее одежду и текстиль. При этом ранее в Минпромторге сообщали, что программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе "покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи". Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.

Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары. Как поясняли ТАСС в Минпромторге, карты продовольственной помощи малоимущим позволят покупать практически любые российские продукты питания, кроме алкоголя и табака.

Поиски финансирования

Объем финансирования программы предполагает 200-250 млрд рублей в год, напомнил Мантуров. Эта цифра согласована с Минфином, идут поиски источников финансирования - именно от этого зависит срок старта программы.

"Что касается объемов - это от 200 до 250 млрд рублей. По крайней мере, по тем предварительным расчетам, которые были принципиально согласованы с Министерством финансов, Министерством экономического развития. Что касается конкретных сроков - июль (2018 года - прим. ТАСС) это будет или январь 2019 года, пока еще правительством решение такое не принято. Поэтому дальше продолжается работа по поиску источников для того, чтобы принять окончательное решение", - сказал Мантуров журналистам.

Ранее в Минпромторге сообщали, что программа может быть запущена во второй половине 2018 года и сможет заработать в полную силу в 2019 году.

Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир". По предварительной информации, ежемесячно на карту будут зачисляться баллы, которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов. При этом баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать. С карты невозможно будет снять средства, но, по информации Минпромторга, ее можно будет пополнять.

В программе смогут принять участие любые торговые предприятия. Основное требование - они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших банков РФ.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.