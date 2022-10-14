XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 11:57
Липницкая не удивится, если скоро фигуристы начнут делать прыжки в пять оборотов

Олимпийская чемпионка отметила, что даже на юниорском уровне спортсмены уже выполняют четверные прыжки

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка командного турнира по фигурному катанию в Сочи Юлия Липницкая в общении с участниками интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи призналась, что не удивится, если в ближайшем будущем фигуристы начнут выполнять прыжки в пять оборотов.

"Ни для кого не секрет, что самое зрелищное в нашем виде спорта - это прыжки, - отметила Липницкая, завершившая карьеру в этом году. - Скоро будут выполняться пятерные [прыжки], я не удивлюсь. А ведь пару сезонов назад делали мужчины 2-3 четверных прыжка, сейчас из восьми прыжковых элементов 6-7 четверных, и усложнение не прекращается - ведь уже девочки заходят в четверные, даже маленькие - по 13-14 лет. Конечно, всем им еще предстоит переходный возраст, очень интересно за всем этим наблюдать".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
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