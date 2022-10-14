XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 12:03
Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катанию
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Олимпийская чемпионка завершила карьеру в сентябре

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка - 2014 Юлия Липницкая, завершившая карьеру в сентябре, планирует поработать комментатором на российском этапе Гран-при по фигурному катанию. Об этом она рассказала участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы".

Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры 9 сентября, написав заявление о выходе из состава сборной страны. Российский этап Гран-при пройдет в Москве с 20 по 22 октября.

"Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве", - сказала Липницкая.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики, заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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