Липницкая: для большей популяризации фигурного катания в России нужна еще одна Олимпиада

Олимпийская чемпионка считает, что в Японии сейчас настоящий взрыв популярности фигурного катания

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка командного турнира по фигурному катанию в Сочи Юлия Липницкая в общении с участниками интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи отметила, что для большей популяризации фигурного катания в России нужно провести еще одну зимнюю Олимпиаду.

"Чтобы интерес к фигурному катанию в нашей стране вырос, нужно еще одну Олимпиаду провести, - отметила Липницкая. - Настоящий взрыв популярности вида спорта сейчас в Японии, за японским фигуристом на турниры едет целая гостиница болельщиков. Своими глазами видела, как за японской участницей юниорского Гран-при летела команда болельщиков, бригада врачей и специалистов. А в Америке, кстати, все иначе - на турнирах трибуны пустые, но на чемпионатах мира, конечно, все меняется".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.