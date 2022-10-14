Писатель Ник Вуйчич признался в любви к Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Оратор выразил желание завести русскоязычный аккаунт на Facebook и поблагодарил Россию за теплый прием

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Мотивационный оратор, писатель Ник Вуйчич, рожденный с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей) признался молодежи в Сочи в любви к России и пообещал завести аккаунт Facebook на русском языке. Он сказал об этом в своем выступлении на Всемирном фестивале молодежи и студентов в среду.

"Хочу поблагодарить Всемирный фестиваль молодежи и студентов, я хочу поблагодарить Россию за то, что меня здесь любят. Если я заведу страничку на Facebook, вы будете моими друзьями? Я хочу завести официальную страничку на русском языке", - сказал он.