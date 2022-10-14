XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 12:42
Писатель Ник Вуйчич признался в любви к Всемирному фестивалю молодежи и студентов
© Александр Рюмин/ТАСС

Оратор выразил желание завести русскоязычный аккаунт на Facebook и поблагодарил Россию за теплый прием

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Мотивационный оратор, писатель Ник Вуйчич, рожденный с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей) признался молодежи в Сочи в любви к России и пообещал завести аккаунт Facebook на русском языке. Он сказал об этом в своем выступлении на Всемирном фестивале молодежи и студентов в среду.

"Хочу поблагодарить Всемирный фестиваль молодежи и студентов, я хочу поблагодарить Россию за то, что меня здесь любят. Если я заведу страничку на Facebook, вы будете моими друзьями? Я хочу завести официальную страничку на русском языке", - сказал он.

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Вуйчич добавил, что он поздно узнал о возможности приехать на фестиваль, но нашел время и возможность. "Я приехал сюда потому, что я вас очень люблю", - сказал он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
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