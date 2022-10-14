XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 13:00
Мантуров считает, что Ассоциацию водных видов спорта должен возглавить Сальников
© Антон Новодережкин/ТАСС

В состав Ассоциации войдут Российская федерация прыжков в воду, Федерация синхронного плавания России и Федерация водного поло России

СОЧИ, 18 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников достоин того, чтобы занять пост главы Ассоциации водных видов спорта, которая, как предполагается, будет создана до конца года. Об этом ТАСС на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи заявил министр промышленности и торговли РФ, глава высшего наблюдательного совета ВФП Денис Мантуров.

Предложение о создании Ассоциации водных видов спорта было принято весной на заседании высшего наблюдательного совета ВФП. Согласие на вступление в ее состав дали Российская федерация прыжков в воду, Федерация синхронного плавания России и Федерация водного поло России, которые возглавляет Алексей Власенко.

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"Это процесс выбора, но мы действительно очень хотим, чтобы это [назначение Сальникова] случилось. Думаю, что до конца года все организационные вопросы внутри федераций будут решены и в итоге будет создана Ассоциация водных видов спорта, которую, как я очень надеюсь и рассчитываю, возглавит Владимир Сальников", - сказал Мантуров.

"Конечно, это будет обсуждаться с другими участниками, но я уверен, что это достойный кандидат на эту должность, он достойный руководитель и специалист в своей области", - добавил он.

ВФП до последнего времени считало невозможным принять нынешнюю редакцию устава создаваемого объединения, однако Мантуров пояснил, что организация обязательно войдет в состав ассоциации. Сальников является четырехкратным олимпийским чемпионом, он возглавляет ВФП с 2010 года.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики, заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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