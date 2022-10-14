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18 октября, 13:08
Поставки турецких томатов в Россию начнутся с 1 декабря
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Разрешение на поставки получили четыре предприятия в Турции

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Четыре турецких предприятия получили разрешение на поставки помидоров на территорию России в объеме 50 тыс. тонн. В настоящее время готовятся соответствующие изменения нормативно-правовой базы, чтобы начать поставки турецких томатов в Россию с 1 декабря, сообщил журналистам сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Принципиально принято решение о том, что сейчас готовится изменение нормативно-правовой базы, чтобы с 1 декабря разрешить четырем предприятиям поставлять продукцию в объеме 50 тыс. тонн томатов. Для этого надо внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу, и сейчас такие документы проходят согласование", - сказал Новак.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.

Как ранее заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев, Россия может предложить Турции возможность поставок помидоров в межсезонье, когда российские овощеводы не в состоянии с учетом погодных условий обеспечивать рынок овощами. При этом объемы поставок могут быть небольшими.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссийско-турецкие отношенияРоссияТурцияНовак, Александр Валентинович
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