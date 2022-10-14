Писатель Ник Вуйчич заявил на фестивале в Сочи, что станет отцом близнецов

Оратор добавил, что они с женой воспитывают двух сыновей

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Мотивационный оратор, писатель Ник Вуйчич, рожденный с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей) поделился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов радостной новостью о том, что станет отцом близнецов.

"Мы встретились с моей будущей женой, я влюбился, я, как говорят, не чувствовал ног под собой. У нас двое сыновей. И сейчас она беременна - у нее будут близнецы", - сказал он.

Первым самым счастливым днем в своей жизни Вуйчич при этом назвал день, когда он обрел уверенность в себе. Вторым - день, когда встретил свою жену.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.