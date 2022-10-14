О фестивале

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Российские паралимпийцы были отстранены от Игр 2016 года на основании доклада независимой комиссии WADA

СОЧИ, 18 октября./ТАСС/. Мотивационный оратор, писатель Ник Вуйчич, рожденный с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей) на пресс-конференции в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи назвал несправедливым решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске россиян на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. "Мне жаль, это несправедливо, я хотел бы хотел поддержать эту команду, - заявил Вуйчич. - Я не знаю глубоко историю паралимпийского движения, но я хочу сказать - надо жить дальше, каждый день идя к своей цели. И речь идет не только о преодолении своих физических проблем и завоевании медалей. Россия должна работать в этом направлении дальше, и, я думаю, на Играх-2018 у россиян все получится".