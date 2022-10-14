О фестивале

Российские паралимпийцы были отстранены от Игр 2016 года на основании доклада независимой комиссии WADA
СОЧИ, 18 октября./ТАСС/. Мотивационный оратор, писатель Ник Вуйчич, рожденный с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей) на пресс-конференции в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи назвал несправедливым решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске россиян на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.
"Мне жаль, это несправедливо, я хотел бы хотел поддержать эту команду, - заявил Вуйчич. - Я не знаю глубоко историю паралимпийского движения, но я хочу сказать - надо жить дальше, каждый день идя к своей цели. И речь идет не только о преодолении своих физических проблем и завоевании медалей. Россия должна работать в этом направлении дальше, и, я думаю, на Играх-2018 у россиян все получится".
18 июля 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На основе доклада исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МПК на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В сентябре МПК отказал ПКР в восстановлении членства и продлил отстранение организации, что поставило под вопрос участие сборной России на Паралимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут в марте 2018 года. При этом МПК разрешили российским спортсменам выступать в нейтральном статусе в квалификации к Паралимпиаде-2018.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.