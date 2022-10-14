О фестивале

Глава Минэнерго добавил, что в России разработана газовая турбина мощностью 110 МВт

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак уверен, что опытно-промышленная эксплуатация первой газовой турбины мощностью 110 МВт, которая в настоящее время создается в России, пройдет успешно и отечественные газовые турбины высокой мощности в будущем будут производиться в промышленных объемах. Об этом министр сообщил в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"В 2018 году в течение первого полугодия мы получим результаты опытно-промышленной эксплуатации. Уверены, что она (газовая турбина высокой мощности - прим. ТАСС) будет работать надежно и в будущем будет производиться в промышленных масштабах для модернизации отечественных электростанций на базе российского оборудования крупного по мощности", - сказал он.

Новак напомнил, что в России разработана газовая турбина высокой мощности - 110 МВт. "У нас стоит задача создать свою большую газотурбинную установку", - сказал глава Минэнерго.

Ранее заместитель генерального директора - руководитель дивизиона "Энергетические и промышленные программы" Объединенной двигателестроительной корпорации Сергей Михайлов, выступая на Российской энергетической неделе, сказал, что первая в России газовая турбина большой мощности ГТД-110М будет готова к середине 2018 года, в настоящее время установка проходит цикл испытаний. Он также отметил, что мощность турбины может составить 120 МВт.

"ОДК- Сатурн" подписало инвестиционное соглашение с Роснано и "Интер РАО" по созданию газотурбинного двигателя нового поколения - ГТД-110М. Планировалось, что реализация проекта завершится в 2017 году, однако пока ГТД-110М - результат глубокой модернизации газотурбинного двигателя ГТД-110 - проходит испытания. В пресс-службе предприятия ранее ТАСС сообщили, что на второе полугодие 2017 года запланированы испытания с ресурсными рабочими лопатками первой ступени турбины, затем длительные комплексные испытания, а на 2018 году - запуск в серийное производство.

"ОДК-Сатурн" предварительно оценивает потребность отечественного рынка в газотурбинных установках на базе ГТД-110М в 80 штук до 2030 года.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.