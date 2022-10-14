Кириенко посетил на ВФМС показательные выступления спортсменов-единоборцев

Чиновник посмотрел поединки ушуистов, каратистов и мастеров айкидо

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Первый замруководителя Администрации президента РФ, глава российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) Сергей Кириенко в среду посетил на ВФМС в Сочи показательные выступления спортсменов, занимающихся восточными единоборствами.

Кириенко, сам увлекающийся восточными единоборствами, посмотрел поединки ушуистов, каратистов, а также мастеров айкидо.

Особый интерес у политика вызвали выступления российских борцов сумо. Сперва две пары сумоистов показали несколько приемов, используемых в этой борьбе, а после провели два коротких поединка, каждый из которых закончился броском одного из спарринг-партнеров.

Первый замглавы Администрации президента РФ решил лично поприветствовать борцов сумо, для этого он разулся, вышел на ковер и пожал руку каждому спортсмену, а после сфотографировался с участниками поединков.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Заявки на участие поступили из более чем 180 стран.

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