XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 13:55
Минэнерго ожидает балансировки рынка по итогам сделки ОПЕК+ в первой половине 2018 года

Александр Новак напомнил, что благодаря соглашению вдвое сократились излишки запасов нефти относительно среднего пятилетнего уровня

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Минэнерго России рассчитывает на балансировку рынка нефти в первой половине 2018 года в результате соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти, сообщил глава министерства Александр Новак в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы надеемся, что к середине следующего года или в первом квартале следующего года, если такая такая тенденция будет сохраняться, по сокращению излишков (нефти), то рынок сбалансируется. Мы выйдем на сбалансированное состояние спроса и предложения", - сказал министр.

Новак напомнил, что благодаря соглашению удалось вдвое сократить излишки запасов нефти относительно среднего пятилетнего уровня.

ОПЕК и ряд не входящих в картель стран в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября. В том числе 300 тыс. баррелей в сутки приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен до конца марта 2018 года.

В настоящее время основной вопрос на повестке ОПЕК+ - возможная пролонгация соглашения. Решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиРоссияНовак, Александр Валентинович
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