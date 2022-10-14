Эксперт: отговаривающих от вакцинации медработников надо отстранять от работы

Специалист-эпидемиолог Минздрава заявил, что действия медработника, "который без оснований отводит от вакцинации ребенка, можно приравнять к неоказанию им медицинской помощи"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Медицинские работники, которые безосновательно отводят пациентов от вакцинации, должны нести ответственность вплоть до лишения права заниматься медицинской деятельностью. Такое мнение высказал ТАСС главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Ратуют за отказ от вакцинации некоторые медицинские работники. Здесь, мне кажется, мы должны быть строже и подходить к этому вплоть до лишения таких работников права заниматься медицинского деятельностью. Действия медработника, который без оснований отводит от вакцинации ребенка, можно приравнять к неоказанию им медицинской помощи в неотложной ситуации", - сказал он.

По словам специалиста, медработники, особенно узкой направленности, не всегда понимают важность и нужность иммунизации. "Поэтому все обучающие циклы, курсы повышения квалификации должны включать в себя вопросы о вакцинации", - отметил Брико.

При этом он считает невозможным внедрение мер принудительной вакцинации населения. "В ряде стран есть насильственные меры и поощрения за вакцинацию. "У нас в стране добровольная вакцинация, я думаю, это менять никто не будет, - сказал собеседник агентства. - Чрезвычайно важно разъяснительную работу проводить, а не императивно заставлять, вводить санкции. Иначе это будет нарушение закона об иммунопрофилактике".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Заявки на участие поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.