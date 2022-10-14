XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 14:21
Канделаки заявила, что ее роль на "Матч ТВ" и стратегия канала не изменятся
© Артем Геодакян/ТАСС

Ранее стало известно, что субхолдинг "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ООО "ГПМ РТВ") будет управлять телеканалом "Матч ТВ"

СОЧИ, 18 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила, что ее роль на телеканале и его стратегия с приходом новых управленцев не изменятся. Об этом она рассказала ТАСС на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, где она провела несколько дискуссионных сессий.

9 октября стало известно, что субхолдинг "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ООО "ГПМ РТВ") будет управлять телеканалом "Матч ТВ". Генеральным директором ГПМ РТВ является Артур Джанибекян.

На вопрос, изменится ли ее роль на телеканале, Канделаки ответила: "Нет. Я остаюсь генеральным продюсером и отвечаю за ряд проектов, которые делаю. Надеюсь, что если все будет хорошо и мы представим премьеру сезона, вы увидите новый формат и услышите о новых проектах, которая наша команда готовит в этом сезоне и в следующем".

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"Все будет очень хорошо, - сказала Канделаки о назначении команды ГПМ РТВ. - Что касается политики и стратегии, то она уже утверждена, и там говорится о количестве спорта и околоспорта. Строго по этой стратегии и будем двигаться, ничего нового не будет. А что касается развлекательного подхода к спортивному контенту, то я с самого начала говорила про это, теперь в этом направлении будем двигаться гораздо увереннее".

В субхолдинг ГПМ РТВ входят телеканалы ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "2х2", а также Comedy Club Production и "А Плюс продакшн".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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