ОП: около 90% поступивших на горячую линию сообщений о вербовке в ИГ подтвердились

Каждое обращение проверяется, проводятся профилактические беседы, отметила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Более 180 обращений поступили за два года на горячую линию Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию вербовщикам запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ), около 90% сообщений о вербовке подтвердились, сообщила ТАСС председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

"Горячая линия продолжает действовать в Общественной палате. Поступило за два года ее работы более 180 обращений и звонков, где-то процентов 90 из них подтвердились", - сказала она в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, отвечая на вопрос о подтвержденных случаях вербовки граждан России террористами.

"При этом был ряд коллективных обращений. Например, из Адыгейска письмо в Общественную палату подписало более 3,4 тыс. человек, сообщивших о попытках вербовки и вовлечения молодежи в террористические организации", - сообщила она.

По ее словам, каждое обращение проверяется, проводятся профилактические беседы. Общественная палата сотрудничает с некоторыми специальными службами, в частности, с ФСБ и МВД, сказала она.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября, основные мероприятия проходят 15-22 октября в Сочи. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие поступили из более чем 180 стран. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.